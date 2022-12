Sorcellerie ou religion, c'est quoi le vaudou ?

“Il faut vraiment en finir avec cet amalgame entre sorcellerie et vaudou”

"Je pense qu'il faut vraiment en finir avec cet amalgame entre sorcellerie et vaudou, c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir" insiste Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. "Le vaudou, c'est une religion à part entière avec son clergé, avec ses codes, avec sa hiérarchie, avec ses mythes, ses légendes, ses temples et aussi ses fétiches".

Si la notion de sorcellerie s'y est mêlée, c'est "parce qu'il y a des rituels qui sont sanglants. Le sang, c'est l'émanation même de la puissance". Dans la religion vaudoue, on sacrifie poulets, chèvres et autres animaux. "Ceci a été vu par les premiers missionnaires arrivant au Bénin, au Togo ou au Nigeria comme étant un rituel plus ou moins satanique, en tout cas quelque chose qui n'avait rien de chrétien. Malheureusement, c'est cette idée-là qui est restée".

“Dans le vaudou béninois, les morts ne sont jamais totalement morts"

La religion vaudoue est née en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin, au Togo et au Nigeria. Au fil des siècles, cette religion s'est étendue à d'autres régions du monde et son histoire est liée à celle de l'esclavage. "Le vaudou haïtien, par exemple, c'est un mélange des genres entre les religions ancestrales de l'Afrique de l'ouest et le christianisme, inculqué de force aux esclaves dans la cale des bateaux. Ce syncrétisme, cette nouvelle religion, ça a donné le vaudou en Haïti, le candomblé au Brésil, la santeria à Cuba et le quimbois dans les Antilles françaises" décrit Philippe Charlier.

Quels sont les principes du vaudou ? "Cette religion considère qu'il y a un dieu créateur, à l'origine de tout, qui s'est ensuite retiré, mais l'énergie a été dispersée partout dans le monde, avec quelques zones de concentration. Et tout le rôle du vaudouisant est d'essayer d'interagir avec ces amalgames d'énergie, sous la forme de divinités secondaires, les divinités de la nature, et de retrouver une sorte d'équilibre".

Le spécialiste prend l'exemple du Bénin : "Dans le vaudou béninois, les morts ne sont jamais totalement morts. Ceux qui endossent le costume (pendant la cérémonie religieuse), ce sont des initiés de haut grade à une société secrète qu'on appelle les egungun. Ils ont appris à interagir avec les morts, on les appelle les revenants et ils vont être aptes à faire ce lien entre les vivants et les morts". Si le vaudou reste très présent au Bénin, le médecin légiste regrette qu'il soit de plus en plus "attaqué par des églises néo-protestantes d'inspiration américaine principalement, mais également par certains courants islamiques, qui s'en prennent à ce "fétichisme" comme ils l'appellent".