Sur Fortnite, un personnage pour aider les enfants victimes de maltraitance

Sur Fortnite, un personnage pour venir en aide aux enfants maltraités

Un mystérieux personnage bleu a fait son apparition dans le jeu vidéo en ligne pendant le confinement… C’était en fait l’association L'Enfant Bleu, qui vient en aide aux mineures victimes de violences.

L’opération est terminée, et ceux qui y ont participé peuvent désormais prendre la parole. Pendant un mois de confinement, un personnage bleu est apparu dans le jeu vidéo en ligne Fortnite. Et il a été utilisé pour lutter contre les violences faites aux enfants en France.

Derrière cet avatar, 22 bénévoles de L'Enfant Bleu 24h sur 24 et 7j sur 7

Une fois ajouté en ami, sur recommandation de certains influenceurs, comme Just Riadh et Vargasss92, le personnage mettait en contact les jeunes joueurs victimes de maltraitances avec les membres de l’association. Derrière cet avatar, 22 bénévoles de L'Enfant Bleu se sont relayés 24h sur 24 et 7j sur 7.

Pourquoi utiliser ce canal ? « Les jeunes ne vont pas regarder les infos et taper un numéro sur leur téléphone. Le plus simple pour eux, c'est quand ils sont devant la console. Les parents ne s'attendent pas à ce qu’ils contactent une asso sur leur console », explique Just Riadh. « Je ne pense pas qu'ils regardent tout le temps le 20h, mais c'est sûr que tous les jours, ils essaient de trouver une stratégie pour jouer à la PlayStation* », renchérit Vargasss92.

« C'est important que ne soit pas l'enfant qui doive faire des démarches »

Qui plus est, Fortnite est l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, avec 350 millions de joueurs, l’équivalent de la population des États-Unis. Un bon moyen d’attirer l’attention des enfants possible. En story, Vargasss92 a dit à ses abonnés victimes de violences d'ajouter le personnage Enfant Bleu sur "Fortnite". « Ensuite, ils pouvaient échanger avec le personnage, qui allait les relier directement à l'association », détaille Vargasss92.

« Le personnage Enfant Bleu est géré par les gens de l'association. Quand tu l'ajoutes, tu peux directement parler avec lui, soit par message, soit par micro, et lui expliquer tes problèmes. Après, ils essaient de trouver une solution. C'est important que ce soit l’association qui rentre dans l'univers de l'enfant et que ça ne soit pas l'enfant qui doive faire des démarches, parce qu'il ne sait pas le faire », affirme Just Riadh.

Durant le confinement, les signalements de violences infantiles ont augmenté de 89 %

Durant le confinement, les signalements de violences infantiles ont augmenté de 89 %. En un mois, 1.200 jeunes ont ajouté le personnage bleu. « Sur ces ajouts, il y a à peu près 30 % de mineurs avec qui on a pu échanger et qui ont pu exprimer leur mal-être. Il s'agissait effectivement de maltraitance, mais ça pouvait être aussi un mal-être plus général », analyse Laura Morin, directrice de L'Enfant Bleu.

Après être entrée en contact avec les enfants, l’association a essayé d’obtenir des informations sur sa localisation pour, si besoin, alerter les services sociaux. Dans tous les cas, elle a échangé avec lui pour le rassurer et le guider. « On sait que plus de 80 % des violences ont lieu au sein de la cellule familiale. Les enfants, très souvent, ont été enfermés avec leur potentiel agresseur. Il s'agissait de leur offrir un espace de parole sans que cet agresseur ne se rende compte que l'enfant donnait l'alerte », développe Laura Morin.