Un jour avec les Pères Noël du marché de Strasbourg

Le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus beaux en France. Et les stars là-bas, ce sont les Pères Noël. Alors spoiler, ce ne sont pas les vrais. Du coup, on a voulu rencontrer Michel et Jean-Luc qui tous les jours se déguisent pour les enfants. #BrutenAlsace 4/4