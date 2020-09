Une ferme potagère sur le toit du centre commercial

Sur le toit du deuxième plus grand centre commercial de France, se cache une véritable ferme potagère. À Westfield Parly 2, Dani peut venir récolter ici plus de 70 variétés de fruits et légumes. Voilà comment ça marche. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque