Voici ce qu’il se passe entre Booba et Margali Berdah

“Tout a commencé sur les réseaux sociaux”

“Booba a découvert qu’on lui proposait d’investir et, qu’en fait, tout était faux. Il pensait avoir un interlocuteur, il a rencontré un système”. En une semaine, le rappeur Booba a publié plus de 40 tweets sous le #berdahgateweek au sujet de Magali Berdah, cheffe d’entreprise à la tête de Shauna Events, une agence de marketing d’influence. Il l’accuse notamment d’inciter les influenceurs dont elle s’occupe à promouvoir des pratiques commerciales trompeuses, comme le dropshipping. “Booba dénonce particulièrement le dropshipping. Il a décidé de mettre tout le public au courant parce qu’il y a un système des influenceurs qui consiste à abuser des gens, à leur vendre n’importe quoi sans aucune vérification”, explique son avocat. L'Ultra interview de Booba - Partie 1

De son côté, l’avocat de Magali Berdah explique que la cheffe d’entreprise n’a jamais été condamnée pour de tels actes. “C’est simplement que c’est un nouveau métier, c’est une nouvelle activité économique qui est récente, donc on ne peut pas tout bien faire du premier coup. La société de Magali Berdah, Shauna Events, apprend au fur et à mesure de ces pratiques. Évidemment qu’il y a des fraudes dans ce milieu, que le dropshipping est condamnable, etc., mais madame Berdah n'a jamais été mise en cause pour des pratiques de la sorte. Jamais.” Le parquet de Paris confirme cependant qu’une enquête est en cours depuis le 1er juin. Interview Brut : Magali Berdah, l'agent des stars de téléréalité