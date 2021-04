4 choses à savoir si on veut manger moins de viande

Benjamin Allès est épidémiologiste de la nutrition et chargé de recherche à l’INRAE. Il nous explique 4 choses à savoir si on veut réduire sa consommation de viande.

Si on veut réduire la viande

Benjamin Allès explique que si on veut réduire la viande sans l'arrêter complètement, il n’y a pas de risque particulier pour la santé, à condition d’être vigilant sur son équilibre nutritionnel.Concernant la consommation de viande rouge, il confirme qu’il n’existe pas de recommandation minimum, il y a juste une recommandation maximum qui est de 500 g par semaine.

Se tourner vers le régime pesco-végétarien

Aujourd’hui, certaines personnes qui souhaitent diminuer leur consommation de viande se tournent vers des régimes comme le régime pesco-végétarien, exclut la viande tout en conservant une consommation de poisson et de produits de la mer.C’est un régime qui pourrait être bénéfique sur le plan de la santé, en tout cas c'est ce que rapportent un certain nombre d’études qui relèvent les effets protecteurs de ce régime sur certaines maladies, comme par exemple les maladies cardio-vasculaires.

Quand on est végétarien

Benjamin Allès rappelle que quand on est végétarien ou végétarienne, on consomme encore certains produits animaux comme les œufs, qui sont très riches en protéines mais aussi les produits laitiers, le lait, le fromage, qui vont aussi apporter évidemment beaucoup de protéines. Il est par contre très important de varier les sources de protéines. Pour remplacer la viande dans certains plats, on peut tout à fait faire des associations entre légumes secs et céréales.

Quand on est végétalien ou vegan

Quand on est végétalien ou vegan, on exclut de notre alimentation tous les produits animaux y compris les œufs et les produits laitiers. Benjamin Allès souligne que le premier point de vigilance nutritionnelle est celui concernant la vitamine B12. En effet, cette vitamine est très importante pour le système nerveux notamment, ce qui nécessite la prise de compléments alimentaires. Idem pour le zinc, qui est beaucoup moins présent dans les produits végétaux. Enfin, pour les populations spécifiques, comme les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes âgées, si on veut se tourner vers un régime vegan, il est important de surveiller son équilibre nutritionnel et d'avoir recours à un professionnel de santé.