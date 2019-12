Quel est le sens dont vous ne pourriez pas vous passer ? Pour 86% des Français, c'est la vue. Pourtant, les yeux sont peu ou mal protégés des agressions, notamment des rayons ultraviolets, responsables de 20 % des cataractes.

Voilà 4 idées reçues sur les UV : 1 - Plus il fait chaud, plus il y a des UV Les UV ne sont absolument pas liés à la chaleur. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, il y a des UV. Et c'est d'ailleurs ce qui les rend particulièrement dangereux. - Le fait qu'ils soient invisibles, imperceptibles. Autrement dit, il faut se protéger toute l'année.

2- Les rayons UV ne passent pas à travers les nuages. Dans tous les cas, il y a des rayons UV. Que ce soit par temps ensoleillé ou par temps couvert, nous avons des UV en permanence. Un voile nuageux n'arrête que 5 à 10 % des UV. Les nuages blancs épars font même un effet de réverbération en augmentant le rayonnement des UV de 10 %.

3 - Être à l’ombre ou porter un protège des chapeau UV. Un chapeau, oui, c'est bien pour se protéger pour autant ça ne va pas être suffisant pour une protection totale contre les UV. En effet, une partie des UV vont se réfléchir sur les surfaces et venir impacter l'oeil. sur de nombreuses surfaces: l'eau, le sable, la neige, l'herbe.

4 - Seuls les verres teintés filtrent les UV. On confond généralement la protection contre l'éblouissement et la protection contre les UV. Un verre solaire, grâce à sa teinte, va vous protéger contre l'éblouissement. Toutefois, il existe d'autres technologies qui vous protègent aussi contre les UV et ces technologies qui viennent du verre solaire ont été apportées sur un verre transparent.

La technologie UVProtect inventée par ZEISS permet aux verres de vue de filtrer totalement les rayons ultraviolets.