À Saint-Nazaire dans une usine de production d'hydrogène vert

Produire un carburant 2 fois plus puissant que l’essence et qui ne rejette aucun CO2 ? Une entreprise française a réussi ce pari en s’appuyant uniquement sur de l’eau de mer et de l’électricité. Brut s’est rendu à Saint-Nazaire dans l’usine Lhyfe, pour mieux comprendre ce projet unique au monde.