C'est quoi, un mauvais rêve, qui est différent d’un cauchemar ?

Les mauvais rêves sont bénéfiques à notre santé

"Un mauvais rêve, c'est un rêve au cours duquel, on ressent une émotion désagréable comme de la peur, de la colère, etc. Un cauchemar, c'est un mauvais rêve où l'émotion négative est tellement intense qu'elle va nous réveiller". Le Dr Jean-Baptiste Maranci est spécialiste du sommeil. Selon lui, les mauvais rêves nous sont bénéfiques et sont bons pour la santé. "Quand vous faites un mauvais rêve, vous pouvez vous demander : "Pourquoi est-ce que mon cerveau me fait du mal ?" Mais dites-vous que c'est probablement très utile pour vous sentir mieux une fois que vous serez réveillé et être de meilleure humeur".

Dans un mauvais rêve, il y a deux aspects, selon le spécialiste : "on va à la fois digérer des émotions qu'on a déjà ressenties la veille ou dans les jours précédents et on va en même temps se préparer à des émotions qu'on va peut-être ressentir dans le futur". Revivre un fait passé, cela peut être le cas quand par exemple on s'est disputé avec son supérieur la veille et qu'on en rêve le soir. Vivre un évènement futur, c'est par exemple rêver qu'on rate l'examen prévu dans 10 jours, qu'on ne se réveille pas le matin de l'examen, etc.

3% des adultes font des cauchemars fréquents

"Un mauvais rêve permet à la fois de gérer le passé et ce qu'il va nous arriver dans l'avenir" explique le Dr Maranci avant d'ajouter : "Il y a une étude qui s'est intéressé aux femmes divorcées et à leurs rêves dans les semaines qui suivaient le divorce. L'étude a montré qu'un an plus tard, ce sont les femmes divorcées qui avaient eu des rêves pas très agréables en rapport avec leur divorce qui se sentaient le mieux psychiquement comparé à celles qui n'avaient pas rêver de leur divorce".

Deux principales zones du cerveau sont impliquées au cours de ces rêves : l'amygdale, impliquée dans les émotions, et l'hippocampe impliquée dans la mémoire. Elles permettent de générer des évènements imaginaires aussi appelés "théâtre mental". "Et le principe c'est que les émotions expérimentées au cours de ce théâtre mental n'ont pas de conséquence négative une fois qu'on est réveillé. Normalement, on est censé vivre les choses bien à l'abri dans notre sommeil et pouvoir ensuite ré-appréhender notre vie éveillé sereinement".

50 % des adultes déclarent faire un cauchemar occasionnellement et 3% font des cauchemars fréquents. "Si vous faites des mauvais rêves très intenses qui vous réveillent et qui vous gâchent la journée, c'est que là il s'agit de cauchemars. Ca c'est pas normal pour le coup. Donc si vous en faites à répétition, vous pouvez aller consulter et faire différentes techniques qui vous permettront de les stopper" précise le Dr Jean-Baptiste Maranci.