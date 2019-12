Comment les vins de Bordeaux préparent le changement climatique

Étés plus chauds, vendanges précoces… Et si d’ici 2050, le goût du vin changeait à cause du réchauffement climatique ? À Bordeaux, voilà comment les viticulteurs tentent d'anticiper ce changement. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque