👉 Brut expérimente avec cette publication les nouveaux outils utilisant l’intelligence artificielle (IA).

Pour fabriquer cette vidéo, nous avons créé un avatar de notre journaliste @ghcmacer (avec son accord, bien entendu).

Cette vidéo, produite avec l’IA, a été vérifiée, corrigée et validée par un journaliste de Brut.





Claudia, le robot qui a escroqué des hommes

Dans le monde en ligne d'aujourd'hui, il peut être difficile de faire la distinction entre une personne réelle et une intelligence artificielle (IA) qui essaie de vous tromper. Cette préoccupation a été mise en évidence récemment par une expérience menée sur Reddit, dans laquelle des ingénieurs en informatique ont créé une fausse femme nommée Claudia, qui a réussi à escroquer des hommes en ligne.

C'est quoi l'intelligence artificielle (IA) ?





Les deux ingénieurs ont commencé à faire du catfishing, en postant des photos sensuelles de Claudia et ont promis de fournir des nudes à quiconque lui enverrait un message privé moyennant un certain prix. Ils ont vendu ces photos pour plus de 100 dollars avant d’admettre ce qu’ils faisaient.





Cette expérience sociale a suscité un débat sur les implications éthiques de la création de faux comptes et le catfishing. Nous avons donc demandé à ChatGPT de nous donner quelques conseils pouvant vous aider à déterminer si vous parlez à une IA ou à un humain.





Comment savoir si vous parlez à un robot ?

La création d'IA de plus en plus sophistiquée pose un problème éthique dans le monde en ligne. De nombreuses personnes peuvent être trompées et escroquées par des entités qui ne sont pas réelles, mais qui ressemblent et agissent comme de vraies personnes. Il est donc important de savoir comment détecter les faux comptes et les IA en ligne.

Un artiste allemand crée la polémique dans le monde de la photo avec cette image créée par une IA





Poser des questions ouvertes

Selon ChatGPT, une IA spécialisée dans la compréhension du langage naturel, il existe plusieurs façons de déterminer si vous parlez à une IA ou à un humain. Tout d'abord, ChatGPT conseille de poser des questions ouvertes qui nécessitent un raisonnement complexe ou des expériences personnelles. Les systèmes d'IA ont souvent du mal à répondre à ce type de questions, contrairement aux humains.





Tester la mémoire du système

Ensuite, testez la mémoire du système en lui posant des questions sur les informations discutées précédemment dans la conversation. Les humains ont tendance à se souvenir plus facilement des informations discutées précédemment que les IA.





Faire preuve d’humour ou d’ironie

Essayez également de faire preuve d'humour ou de sarcasme pour voir comment l'entité en ligne réagit. Les systèmes d'IA peuvent ne pas comprendre l'humour ou le sarcasme aussi bien que les humains.





Écouter la voix de manière attentive

Enfin, écoutez attentivement la voix de l'entité en ligne. Les voix des IA peuvent sembler robotiques ou synthétiques, avec moins de variations de hauteurs, de tons et de cadences que les voix humaines.

