Le 8 août 2023, Lnkhey a mis en ligne une reprise une reprise de Saiyan de Gazo et Heuss L'enfoiré, chantée par Angèle avec une voix générée par IA. “Pour que ça marche, il faut que l'IA apprenne le timbre de voix de la personne qu'on veut imiter. Pour créer la voix d'Angèle, j'ai dû isoler dix minutes de sa voix, vraiment clean, sans réverb', sans effet, sans rien. Tu te retrouves avec un fichier de dix minutes, comme ça, avec sa voix, en fait. Je vais sur un site qui s'appelle voicemy.ai. Sur le site, tu le donnes à l’IA, ça s’entraîne pendant une ou deux heures, et après ça te sort le modèle que tu peux utiliser” explique Lnkhey.

Quand Lnkhey a publié sa reprise de "Saiyan" de Gazo et Heuss L'enfoiré chantée par Angèle, les réactions étaient majoritairement positives : “

Généralement, les gens étaient super contents. Je lui ai pas fait dire n'importe quoi. Ça reste bienveillant, donc, voilà, franchement, tout le monde l'a bien pris. J'ai eu quelques mecs qui m'ont dit en mode "ouais, t'as repris la voix d'Angèle, c'est pas cool..." Ils étaient un peu vénères mais ça représente 0,01 %. La plupart étaient contents, quoi. Même Angèle a réagi sur les réseaux sociaux, en story”.

Si aucune législation officielle n’existe aujourd’hui sur ce type de pratique, Lnkhey estime qu’elle peut représenter un danger pour le grand public : “Cela va devenir de plus en plus facile à cloner des voix. Le plus menaçant, cela ne sera pas tant pour les artistes, mais pour les gens de manière générale. Par exemple, imaginons, là, je t'enregistre depuis le début, si j'ai dix minutes de ta voix, je peux cloner ta voix et après te faire dire n'importe quoi. Par exemple, j'appelle ton patron, je peux te faire dire n'importe quoi, ça peut vite être dangereux, problématique. Surtout que ça commence à être de plus en plus facile à créer, ce genre de trucs. Je pense qu'il y a des lois qui vont être votées, il y aura forcément une législation”.

Ce morceau qui fait chanter la chanteuse belge Angèle grâce à l’intelligence artificielle peut poser des questions en termes de propriété intellectuelle. Sur les réseaux sociaux, Angèle avait déclaré : “Je ne sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle, je trouve que c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier !” Elle n’avait jamais interprété le hit “Sayan” de Gazo et Heuss l’Enfoiré. Grâce à un logiciel d’IA, l’artiste et beatmaker Lnkhey a réussi à reproduire intégralement la voix de la chanteuse puis a posté la vidéo sur les réseaux sociaux dont YouTube. Aux Etats-Unis, le débat s’est ouvert dans l’univers de la production musicale. Universal Music, Warner et Google seraient en pourparlers sur des moyens de légaliser et encadrer ces pratiques. En France, la législation juridique concernant les deepfake audio est encore floue.