Le parcours du bois-énergie

"On ne fait pas de déforestation avec le bois-énergie" Moins polluant que le gaz ou le fioul, le bois-énergie permet de chauffer plus de 2 millions de logements et établissements en France. Circuit court, gestion des forêts : voilà comment ça marche. Avec @Dalkia Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque