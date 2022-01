Pourquoi ce climatologue s'est reconnu dans "Don't Look Up"

"On va vers l'effondrement de notre civilisation, et ils en parlent comme d'un problème parmi d'autres." Dans le film Don't Look Up, les scientifiques sont ignorés alors qu'une catastrophe menace la Terre. C'est aussi ce qu'il se passe dans la réalité selon ce climatologue…