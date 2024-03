À l'entraînement avec Sara Balzer, de l'équipe de France d'escrime

"C'est un jeu et en même temps c'est aussi un combat." Quand elle était petite, elle s'est mise à l'escrime pour "copier sa sœur". Aujourd'hui à 28 ans, Sara Balzer fait partie de l'équipe de France et prépare les Jeux olympiques de Paris. Un sport où la France brille régulièrement. On l'a suivie à l'entraînement.