Au stade avec Redouane Bougheraba

"Nous sommes les Marseillais ! Et nous allons gagner !" Dès qu’il le peut, il ne perd pas une occasion d’aller voir son équipe de coeur, l’Olympique de Marseille. On est allé au stade Vélodrome avec l’humoriste Redouane Bougheraba pour voir le match OM - Lens… et il se peut qu’on ait porté chance.