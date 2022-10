Au Vélodrome avec Colette, 80 ans, fan de l’OM

“À Marseille, dès que tu nais, on te prend une carte au Vélodrome”

“Ça fait, à peu près, 58 ans que je suis là. Je voulais vous montrer mon stade, c’est un peu ma deuxième maison, parce que je n’ai manqué aucun match de l’OM. Ce soir, on reçoit Brest, on va applaudir tout le monde. Mais enfin, on va siffler Brest parce que c’est dans la tradition et on va encourager notre équipe à fond.” Colette a 80 ans, et est marseillaise. Elle est une des plus ferventes supportrices de l’OM. Pendant 5 ans, Colette fait partie des Yankee, un ancien club de supporters de l’OM. Mais en 1992, elle fonde son propre groupe: les Dodger’s, qui compte aujourd’hui 3200 adhérents. “Notre slogan à nous pour l’OM, c’est: Fierté, Ferveur, Fidélité. Un peu comme mon maillot, là où il y a marqué : Jouer, Gagner, Vibrer.” Ce jour-là, elle est au Vélodrome comme pour tous les matchs du club phocéen, contre Brest. Brut a suivi Basile Boli au stade à Marseille

“Moi, mon meilleur souvenir, c’est en 1969, quand on a fait la Coupe de France contre Bordeaux à Paris. J’étais enceinte de ma fille, de 5 mois, et j’ai fait 16 heures de train. Je n’avais jamais vu le métro de ma vie, je n’avais jamais vu la Tour Eiffel de ma vie. J’avais 27 ans. Et on était 20 000 à Paris”, se remémore Colette. “À Marseille, dès que tu nais, on te prend une carte au Vélodrome et tu suis la voie de tes parents. Moi, j’ai transmis, j’ai toutes mes cartes d’abonnée. J’ai une collection de maillots que, maintenant, j’ai donnés à mon fils.” Son joueur préféré, même si elle n’ose pas le dire de peur de “vexer”, “c’est un peu Payet dans mon cœur.” L’histoire de l'Olympique de Marseille

Une passion que lui a d’abord transmise son compagnon. “À 22 ans, j’ai connu André, mon mari, et lui, il jouait au foot. Je lui ai dit : ‘Moi, ça me plaît d’aller au foot, ça me plairait et tout.’ Il me dit : ‘Eh bah, si tu veux !’ Ça a commencé comme ça, ‘je t’emmène’. Il m’a emmenée un coup et puis il m’a toujours emmenée.” Ils ont ensuite partagé leur amour de ce sport à leurs enfants. “J’ai baigné dans cette ambiance. Mes parents, ils m’emmenaient aux matchs. Dès que le calendrier de l'OM sort, il est affiché à la maison et, quoi qu’on fasse, en invitation, n’importe quoi… de toute façon, la famille, les amis, tout le monde le sait. Tout est basé sur le calendrier de l’OM”, détaille Corinne, la fille de Colette. Venant Sochon, 91 ans, supporter du stade lavallois