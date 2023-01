Dans l’univers de la catcheuse professionnelle Jade Cargill

“Si tu y mets du cœur, tu mettras le monde à tes pied”

“J'adore quand les gens me disent que je n'y arriverai pas, parce que je vais leur prouver qu'ils ont tort.” Jade Cargill est catcheuse professionnelle aux États-Unis, et championne au All Elite Wrestling. Avant d’être catcheuse, Jade était déjà sportive. Son premier centre d’intérêt, c’est le basketball. “Mes muscles se sont beaucoup développés et les garçons disaient que j'étais un homme. Ils disaient que j'étais trop musclée et se moquaient de moi. Mais j'avais une grand-mère très aimante, très positive, qui me disait d'être moi-même et de ne laisser personne me dire qui je suis.” Brut a suivi Pauline, catcheuse, en plein match

En 2017, elle donne naissance à une fille tout en obtenant un master en psychologie de l'enfance. Deux ans plus tard, elle décide de changer de voie et de se lancer dans le catch. “Je veux montrer à ma fille que tout est possible, peu importe d'où tu viens, peu importe le temps que tu as passé à t'entraîner. Si tu as les tripes, si tu as la niaque, si tu y mets du cœur, tu mettras le monde à tes pieds”, s'enthousiasme-t-elle. Catcheur et queer, voici Cassandro The Exotico

“On prend sur soi pour surmonter la douleur”

En 2021, elle fait ses débuts sur le ring aux côtés de l'ancien basketteur Shaquille O'Neal. Depuis, elle se fait un nom dans la toute nouvelle ligue All Elite Wrestling. “Toute ma vie, j'ai cherché à donner tort aux gens. J'ai eu une coach qui m'a dit que je ne serais jamais rien d'autre qu'une femme au foyer. J'ai retenu ça, et je me suis dit que j'allais faire dix fois mieux que ce qu'elle attendait de moi et que ce qu'elle était.” L'extraordinaire histoire de Rima Ayadi, championne de boxe WBA

Et contrairement aux idées reçues, elle tient à dire que le catch, “ça fait mal tout ça !”. “On met son corps en danger et les gens ne voient pas à quel point on se donne et à quel point on prend sur soi pour surmonter la douleur.” Star Wars en vrai ? Découvrez le sabre laser sportif