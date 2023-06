“C’est un rêve de gosse”

Le secret pour un match de plus de trois heures ? Un maximum de bonbons. À Roland-Garros, le journaliste France.tv Sport, Fabien Lévêque, nous partage son incroyable expérience de deux semaines au sein de la cabine du Chatrier où il commente chaque match joué sur le Grand Chelem parisien, en compagnie de la championne de tennis Justine Henin, gagnante de Roland-Garros en 2003. “Ça fait maintenant cinq ans que je couvre Roland-Garros, et je me sens privilégié. C'est une chance monumentale d'être ici, de couvrir le Grand Chelem parisien, qui est le plus grand tournoi de terre battue au monde, et quand on commente dans la cabine du central, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un rêve de gosse”, explique Fabien Lévêque.

Dans “la plus belle cabine de commentateur du monde” avec une vue imprenable sur le court Philippe-Chatrier, Fabien Lévêque commente le jeu avec parcimonie, pour ne pas déranger le spectateur. “La règle au tennis, c'est qu'on ne parle pas pendant l'échange. On a envie de savourer le point entre les deux joueurs, il y a un gros combat qui s’installe dans l'échange, et je pense que le téléspectateur a envie de vivre ça un maximum. On a envie d'entendre le bruit des balles, le bruit des glissades”.

"On se dit : 'Quelle chance on a'"

Mais pour commenter un match, il est nécessaire de se préparer en amont, en collectant des données sur les joueuses et joueurs comme les “confrontations, leur dynamique sur terre battue avant d'attaquer Roland-Garros. C'est très intéressant de voir comment ils arrivent ici, comment ils se sont comportés sur la surface avant d'arriver sur le Grand Chelem parisien. J’ai plein de choses sur les fiches, alors évidemment, on a par exemple le nombre de participations à Roland-Garros, leur parcours cette année, et puis souvent des petites anecdotes sur les joueurs, les joueuses, puis Justine est là pour apporter toute son expertise d'ancienne joueuse, d'ancienne grande championne, qui a gagné ici à Roland-Garros, donc elle est vraiment d'une aide très, très précieuse durant toute la quinzaine”, confie Fabien Lévêque.





Pour Justine Henin, la préparation passe par une analyse des résultats des participants. “On regarde des vidéos à nouveau, à nouveau, on peut pas voir tous les matchs, évidemment, de la quinzaine, quand même beaucoup, donc c'est un exercice qui est très riche, oui”, explique-t-elle. Alors qu’elle était joueuse, elle explique avoir adoré être sur le court, précisant que sa place était ici. Aujourd'hui, elle se dit satisfaite d’être à Roland-Garros : “Je suis très contente d'être ici, parce qu'il y a un temps pour tout, et que ça me donne encore l'occasion aussi d'être dans le monde du tennis mais avec une autre forme de pression, c'est plus du tout la pression que je connaissais quand j'étais sur le terrain”, confie-t-elle.

Sur la terrasse de France tv Sport, Fabien Lévêque retrouve le journaliste sportif Laurent Luyat, qui fête sa 20ème édition de Roland-Garros, sur cette terrasse emblématique. “Je me prépare pour les 20 prochaines années. C'est le plus bel endroit de Roland-Garros. Vous imaginez un lieu de travail avec ce spectacle-là, avec Novak Djokovic, double vainqueur de Roland-Garros, sous nos yeux. On est juste là. Donc c'est quand même une chance inouïe. Quand on se lève le matin, qu'on vient ici à Roland-Garros, on se dit ‘quelle chance on a’”, confie Fabien Lévêque.

