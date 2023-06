Entraîné par Juan Carlos Ferrero

Il est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. C'est Carlos Alcaraz. Il naît en 2003 à El Palmar, au sud-est de l'Espagne, un mois avant le sacre de Juan Carlos Ferrero à Roland-Garros. Très fier de sa région et le fait d’être originaire de Murcie, il rejoint, à 15 ans, l'académie de l'ancien numéro 1 mondial espagnol, Juan Carlos Ferrero, qui devient son entraîneur. Quand il arrive à l’académie, à 15 ans, Juan Carlos Ferrero explique que Carlos Alcaraz “était fin comme un spaghetti”. Il confie néanmoins que “nous avons un diamant brut qu'il faut polir afin qu'il grandisse de la bonne manière”. Le jeune espagnol travaille alors d'arrache-pied, notamment physiquement.

Avant chaque match, Carlos Alcaraz a sa propre routine : faire une sieste et jouer aux échecs : “Aux échecs comme au tennis, tu te perds un instant et le jeu a déjà tourné. Sur ce point, les deux sont des disciplines similaires."





À 16 ans, il fait ses débuts sur le circuit mondial. Le jour de son dix-huitième anniversaire, il affronte pour la première fois Rafael Nadal et s'incline sèchement. Il prend sa revanche l'année suivante. Son entraîneur explique alors que Carlos Alcaraz n’a pas “le même type de jeu que Rafael Nadal parce qu'il va plus au filet. Il essaie d'être plus agressif et il aime beaucoup jouer sur surface rapide”.

19 ans et plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire du tennis

En Juillet 2021, il remporte son premier titre ATP, en Croatie, face à Richard Gasquet. L'année suivante, il remporte son premier Miami Masters 1000 face à Casper Ruud. Quelques mois plus tard, il s'impose à nouveau contre le Norvégien en finale de l'US Open. Plus jeune vainqueur en Grand Chelem depuis Rafael Nadal en 2005, Carlos Alcaraz devient, à seulement 19 ans, le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire du tennis. “Je suis fier d'être numéro 1 mondial, c'est un rêve, je suis très content. Il y a beaucoup de travail derrière, un long chemin, je suis très heureux”, explique Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz doit composer avec les blessures. En novembre 2022, il abandonne face à Holger Rune lors du tournoi de Paris-Bercy, à cause d'une déchirure abdominale. Son adversaire le décrit alors ainsi “Il joue de manière très agressive. Il a un super coup droit. C'est vraiment un joueur dangereux”.





En janvier 2023, il déclare forfait pour l'Open d'Australie et rend la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic. Le jour précise ceci : “Je pense que pour notre sport d'avoir de nouveaux visages, des nouveaux joueurs qui arrivent. C'est normal. On le dit depuis des années, donc il faut bien que cela finisse par arriver un jour”, rapporte Novak Djokovic. En remportant le Masters 1000 d’Indian Wells deux mois plus tard, redevient numéro 1 mondial. “Si je prends du plaisir, si je m'amuse et que je ne fais attention à rien d'autre qu'à jouer, les bons résultats, les points et un bon classement vont suivre”, explique Carlos Alcaraz .

