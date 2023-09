L'histoire du légendaire Jonah Lomu

Il a fait exploser le rugby aux yeux du monde. Il est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de son sport. Voici l'histoire de Jonah Lomu, la légende des All Blacks. 🏉 Pendant un mois et demi, Brut couvrira l'actu et les coulisses de la Coupe du monde de rugby.