Ma vie d'ado : Anaïs, 16 ans, footballeuse pro au PSG

"C'est ce que je veux faire, donc j'ai pas le droit de me plaindre." Voilà ce que répond Anaïs quand on lui demande si c'est dur d'avoir une vie de sportive de haut-niveau quand on a 16 ans. Espoir du foot féminin, elle est actuellement en internat au centre de formation du PSG. Entraînement avec les joueuses pro, école, vie de groupe… on l'a suivie dans l'une de ses journées marathons.