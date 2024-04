Ma vie d'ado : Zoé, 14 ans, collégienne et cavalière de haut niveau

Quand Zoé dit "je peux pas j'ai poney", pour une fois c'est vrai. Zoé Vageon-Ledy a 14 ans, elle est collégienne en 3ème et aussi cavalière de haut niveau. Elle alterne entre vie d'ado et compétition en solo ou avec l'équipe de France. On l'a suivie lors d'un concours.