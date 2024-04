Matthieu Lartot, son cancer, son amputation et son retour à l'antenne

C'est l'une des voix du sport, Matthieu Lartot commente les matchs de rugby et présente l'émission Stade 2. En avril 2023, il annonçait une récidive de son cancer du genou, se retirait de la télé et subissait une amputation de la jambe droite. Quelques mois plus tard, il revient à l'antenne. Matthieu Lartot nous raconte son combat contre le cancer et nous emmène dans les coulisses de Stade 2.