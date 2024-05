Rencontre avec Félix et Alexis Lebrun, superstars du tennis de table

"Ça nous fait vivre des moments qu'on n'aurait jamais pu vivre si on avait eu une enfance un peu plus ordinaire." Et ils ont la chance de pouvoir vivre ça en famille. Entourés de leur père et de leur sœur, les frères Lebrun, nouvelles sensations du tennis de table français, jouent les premières places du classement mondial aux quatre coins du monde. Félix et Alexis racontent à Brut, comment le "Ping" a bouleversé leur vie.