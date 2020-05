Romain Dumas : il raconte son record à Pikes Peak en voiture électrique

"Il y a 25 ans, si on nous avait parlé de voiture électrique, on aurait juste rigolé." Et pourtant, c'est bien avec une voiture de course électrique que le pilote Romain Dumas a battu un record de vitesse détenu par Sébastien Loeb… Il raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque