Sinahé, 11 ans et champion de snowboard

Son rêve, c’est de devenir champion olympique. Sinahé n’a que 11 ans et c’est déjà l’un des espoirs du snowboard français. Tous les jours, il jongle entre les cours et l’entraînement. La vie d’ado d’une graine de champion ça ressemble à ça. On est allé rider avec lui.