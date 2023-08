Qu’est-ce que La Hopman Cup ?

Cette année, la Hopman Cup s’est tenue du 19 au 23 juillet à Nice, au sein du Nice Lawn Tennis Club. Au total, six pays se sont affrontés lors de cette édition : la France, l’Espagne composée notamment du joueur numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, la Suisse, le Danemark, la Belgique et la Croatie. Ce tournoi a la particularité d’être mixte. Chaque équipe est composée d'un joueur et d’une joueuse qui représente son pays. Les matchs entre nations comprennent “un match de simple masculin, un match de simple féminin et un match de double mixte, qui se joue au meilleur des trois sets”, selon la Hopman Cup. Pour Julien Cassaigne, entraîneur de Richard Gasquet, ce concours est comme la “Coupe du monde de tennis par pays, sauf qu'il y a un homme et une femme qui représentent chaque pays.”

Qui a représenté la France ?

L’équipe mixte qui représentait cette année la France était composée de Richard Gasquet et d’Alizé Cornet. “Richard, c'est un joueur d'échecs. Il joue la tactique, il essaie de voir quel coup faire pour embêter l'autre. Il sait faire tous les coups du tennis. C'est comme un peintre, il a toutes les couleurs. Partout où on va dans le monde, on lui parle de ce revers magique à une main. Alizé est vraiment connue pour une chose, c'est une des plus grandes bagarreuses du circuit. C'est une teigne, dans le bon sens du terme. Elle s'accroche. Qu'elle soit menée 5-1, 5-0, 4-0, elle va tout le temps se battre.”, ajoute Julien Cassaigne.

Alizé Cornet, quant à elle, est enjouée de concourir en France, à Nice et avec ce partenaire. “Les deux vétérans sur le circuit français, c'est nous, et on va essayer de faire de notre mieux.”, indique-t-elle. Dans le premier match entre la France et le Danemark, Alizé Cornet affronte Clara Tauson. “Alizé est une bonne joueuse de terre battue, elle doit l'emmener dans des rallyes longs. Plus les points seront longs, mieux ce sera.”, indique Julien Cassaigne. En deux sets, la Française s’incline : “Je n’en avais pas assez sous le capot, aujourd'hui. C'était un match éreintant, avec la chaleur. J'ai trouvé que, dans l'ensemble, c'était quand même une très belle bagarre.”

Richard Gasquet, lui, affronte le Danois Holger Rune Holger, sixième joueur mondial.

“Il est 5e ou 6e mondial. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ça va être difficile, mais voilà, c'est en France, donc j'ai à cœur de bien faire et d'essayer de gagner.”, atteste Richard Gasquet. Pour son entraîneur, le joueur a toutes ses chances mais il faut “éviter le plus possible le revers long de ligne de Holger”. Richard Gasquet domine finalement le Danois, offrant à la France sa première victoire. Dans l’après-midi, les deux joueurs français affrontent une nouvelle fois l’équipe du Danemark pour un double mixte. Ce match décide de la victoire pour le groupe A entre le Danemark et la France. Alizé Cornet remporte finalement le double mixte avec Richard Gasquet, leur permettant d’affronter la Suisse. Pour la joueuse, “les gens ont vraiment répondu présents. Ils sont restés jusqu'à la fin du double mixte, et nous, on joue pour ces moments-là. Devant mes amis, ma famille, donc je suis vraiment contente d'avoir pu rapporter ce point en double mixte après avoir perdu en simple. Ça me tenait vraiment à cœur.”

