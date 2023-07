Célébrer la France perdante

Pour eux, la France a toujours eu un rapport assez particulier avec la défaite. Les parents d’Antoine et Louis leur parlaient plutôt de la défaite des Bleues à Séville en 1982, moins de la victoire écrasante de l’équipe de France à l’Euro 1984. Alors entre copains fans de sport, ils décident de créer la Fédération française de la lose, en hommage à une France qui ne perd pas plus que les autres pays, mais différemment, avec plus d’élégance et de panache. Ensemble, ils ont créé un site internet satirique qui répertorie les plus grandes défaites du sport français et qui également concentré dans leur livre “La Bible de la lose du sport français”.





Ils sont aujourd'hui 5 à animer cette fédération. “On est une génération qui n'a pas connu de vainqueur de Roland-Garros, de vainqueur du Tour. Donc tu vois, il y a un côté un peu mystique aussi de célébrer ça et de se dire: "Bon, célébrons tant qu'il est encore temps, parce que ça devrait bien arriver un jour."

À l’occasion du Tour de France 2023, Antoine et Louis, deux des fondateurs de la FFL, se sont rendus au col de la Loze pour supporter les coureurs. Sur le chemin qu'ils arpentent, les deux amis rencontrent de fervents supporters du FFL. “C'est quand même dingue, de voir des FFL partout sur les routes. À chaque fois, ça nous surprend, ouais. C'est franchement très flatteur. On fait les beaux mais c'est assez perturbant, presque.”





Aujourd’hui, ils vivent grâce à cette fédération. “C’est la meilleure vie. Moi, je suis payé à regarder du sport et à faire des blagues, donc globalement, les deux choses que je préfère faire dans la vie”, indique Antoine. Pour Louis : “Si tu peux appeler ça un travail, alors oui, c’est notre métier. Avec tous les réseaux sociaux à gérer, etc., mine de rien, il y a une communauté derrière”.

“On est vivant que quand on a mal”

S’ils ont choisi la loose, c’est avant tout parce que c’"est plus drôle" : “C'est chiant de gagner. Enfin, moi, je ne sais pas, supporter Vingegaard, ça m'emmerderait, supporter le Real Madrid, ça me ferait chier. On est vivant que quand on a mal. Et nous, on a souffert en tant que Français. Tu vois, souffrir, c'est vivre”, indique Antoine. Pour eux, le Tour de France connaît une nouvelle popularité auprès des jeunes, qu’ils pensent notamment être dus aux réseaux sociaux. “Je pense qu'il avait une image ringarde, le Tour de France. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que les gens ont vu que c'était la fête et que ce n’était pas juste huit heures sur un truc de camping à attendre les gens”.





L'hélicoptère approche, les passionnés du cyclisme et les supporters de FFL attendent les coureurs avec impatience, notamment Thibaut Pinot. Prochaine étape : le col du Petit Ballon. “Là, on a deux jours pour se remettre tranquillement et après, le bouquet final de ce Tour de France, ça va être le col du Petit Ballon. On va essayer de rendre l'hommage le plus exceptionnel possible à Thibaut Pinot.”, ajoute Louis.

