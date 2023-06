Quelle est l’histoire de Karim Benzema ?

En 2014, il expliquait déjà vouloir intégrer l’Équipe de France de football et devenir un jour “le meilleur joueur du monde”. Karim Benzema naît en 1987 à Lyon, dans une famille d'origine algérienne. Il touche ses premiers ballons au club de Bron, dans la banlieue lyonnaise, où il sera repéré par l'Olympique lyonnais à l'âge de 9 ans. Jeune, les personnes qui le côtoient lui prédisent un avenir brillant. “Techniquement, il avait un potentiel extraordinaire. Jeune, il avait les mains à la place des pieds. Il faisait ce qu'il voulait du ballon”.

Karim Benzema fait partie de la fameuse "génération 87" composée notamment de Hatem Ben Arfa, Samir Nasri, Jérémy Ménez avec lesquels il remporte l'Euro 2004 des moins de 17 ans. En 2007, il explique avoir beaucoup appris au terme de ses trois années d'entraînements avec des professionnels mais estime garder les pieds sur terre. En 2005, il intègre l'équipe A de l'OL pour la première fois, à seulement 17 ans. Un an plus tard, quelques mois après le Mondial 2006, il intègre l’Équipe de France, après avoir refusé l'équipe nationale algérienne.





À 20 ans, alors qu'il est déjà leader de l'attaque lyonnaise et meilleur buteur du championnat, il habite toujours chez ses parents. Pour lui, habiter avec sa famille est important. ”C'est ma force, parce qu'à chaque fois, je termine les matchs et je rentre chez moi, je vois que mes parents sont contents”, explique Karim Benzema, dans une interview en 2008.

Quel est le palmarès de Benzema ?

Cette même année, il est élu meilleur joueur de Ligue1 après avoir remporté le championnat et la Coupe de France. L'année suivante, après 4 saisons à l’OL, il est transféré au Real Madrid, pour 35 millions d'euros. Pour





Pour Raúl, joueur du Real Madrid de 1994 à 2010, “Benzema est déjà un très bon joueur, mais un grand avenir l'attend. Il a juste 21 ans et je pense qu'il va beaucoup apporter au Real Madrid”, atteste le joueur. En 2012, il est l'un des cadres d'une équipe en reconstruction. Mais il ne rencontre pas le même succès qu'en club. Entre 2012 et 2013, il ne marque pas pendant 16 mois avec l'Équipe de France. Dans ce contexte, Olivier Giroud, joueur de l’Équipe de France stipule que “la concurrence est très saine, donc il n'y a pas de problème à chercher là où il n'y en a pas. Nous nous entendons très bien”.

Au Real Madrid, il remporte la Ligue des champions 2014 pour la première fois en 2014. Il en gagnera 3 autres d'affilée sous les ordres de Zinédine Zidane. “J'aime le football du Real Madrid Emi et, bien sûr, j'ai envie de prendre ma retraite ici, et, il n'y a pas d'autre club comme le Real Madrid. Si tu aimes le football, tu dois travailler dur pour avoir ta place ici. Je pense que ce club sera mon dernier”, explique Karim Benzema.





C’est quoi l’affaire Valbuena ?

En 2015, une affaire écorne son image: l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema est mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs". Manuel Valls, ancien Premier ministre expliquait en 2015 que Karim Benzema, comme tout autre joueur doit être exemplaire et s'il ne l’est pas, qu’il n’avait pas sa place en Équipe de France. Dans cette affaire, Karim Benzema a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende.





Karim Benzema, meilleur buteur français de l'histoire du foot

En 2021, il fait son retour en Équipe de France après 6 ans d'absence. “Ce qui s'est passé, est passé. Il y a toujours des regrets, il y a toujours beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire marche arrière. Le reste, il faut oublier petit à petit et essayer de montrer autre chose sur le terrain. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans ma tête et c'est ce que j'ai comme ambition”, indiquait Karim Benzema en conférence de presse.

En mars 2022, Karim Benzema dépasse Thierry Henry et devient le meilleur buteur français de l'histoire du foot. Quelques mois plus tard, il remporte une 5e Ligue des champions avec le Real Madrid. Le 17 octobre 2022, il devient le 5e footballeur français à remporter le Ballon d'or. Après la Coupe du monde 2022, au cours de laquelle il n'a disputé aucun match suite à une blessure, il annonce la fin de sa carrière internationale. À 35 ans, il quitte le Real Madrid et signe en juin 2023 pour Al-Ittihad, un club saoudien.

