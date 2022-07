Une vie: Mohamed Salah, icône du monde musulman dans le football

«Je veux être le meilleur joueur de l’histoire de l’Egypte»

Icône du monde musulman, Mohamed Salah naît en Égypte, dans un petit village du delta du Nil, en 1992. Très jeune, il se prend de passion pour le football. Ses idoles sont alors : Ronaldo, Zidane, Totti. À 14 ans, il intègre le centre de formation du Caire. Tous les jours, il effectue plusieurs heures de bus entre ses entraînements et son village, où il poursuit son cursus scolaire. Trois ans plus tard, il devient, à 17 ans, le plus jeune joueur du championnat égyptien. À 20 ans, il quitte son pays pour le FC Bâle. Au début de la saison 2017, il quitte l'AS Rome pour Liverpool, où il devient l'idole des supporters qui consacrent des chants à sa gloire. En octobre 2017, grâce à ses 2 buts contre le Congo, l'équipe égyptienne se qualifie pour la Coupe du monde, une première depuis 1990.

La même année, il apporte son soutien à une campagne de l'ONU contre les violences faites aux femmes en Égypte. Dans sa région natale, il finance l'installation d'un terrain de foot synthétique, une association qui vient en aide aux personnes dans le besoin, une école pour filles, une unité de soins intensifs dans un hôpital. En décembre 2017, il est sacré Ballon d'or africain et est aujourd'hui considéré comme l'un des joueurs les plus convoités de la planète. « Je veux remporter le trophée une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Si je peux le remporter 20 fois, ça me rendrait heureux. »