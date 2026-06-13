Dans l'atelier de Pierre Tatin, maître verrier

“J’ai découvert le métier de verrier en tapant “artisanat d’art” sur Internet.” Pierre Tatin est maître verrier, un métier qu’il ne connaissait même pas il y a 10 ans. Après un début de carrière en tant que graphiste, désormais, il dessine et conceptualise des vitraux pour des églises, des brasseries ou encore des cages d’escalier. Le temps d’une matinée, il a ouvert les portes de son atelier à notre journaliste Tibor pour comprendre comment il travaille le verre. Spoiler : “Le verre, ça coupe.”