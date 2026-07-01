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Musique

En coulisses avec Oxmo Puccino au festival Soeurs Jumelles

"J'ai eu des problèmes plus grave que monter sur scène, donc ce serait vraiment ingrat d'éprouver quoi que ce soit de négatif avant un concert." Le trac, son rapport à la scène, ses routines avant de performer… Notre journaliste a croisé Oxmo Puccino dans les rues de Rochefort avant son concert au festival Soeurs Jumelles. Alors il en a profité pour lui poser quelques questions.
Publié le
01
/
07
/
2026
À suivre
Les indispensables du Hellfest pour les festivaliers
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En coulisses avec Oxmo Puccino au festival Soeurs Jumelles

"J'ai eu des problèmes plus grave que monter sur scène, donc ce serait vraiment ingrat d'éprouver quoi que ce soit de négatif avant un concert." Le trac, son rapport à la scène, ses routines avant de performer… Notre journaliste a croisé Oxmo Puccino dans les rues de Rochefort avant son concert au festival Soeurs Jumelles. Alors il en a profité pour lui poser quelques questions.
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