Culture & Lifestyle
Musique

Le comeback de Jessy Matador

"'Mini Kawoulé' a marqué une génération et une époque." En 2008, Jessy Matador sort le son "Mini Kawoulé", et très vite la danse du clip est reprise sur YouTube par des danseurs amateurs. Jessy Matador est revenu sur le succès de cette musique qui a bien failli ne jamais sortir et sur sa toute nouvelle version 2026.
Publié le
03
/
07
/
2026
À suivre
En coulisses avec Oxmo Puccino au festival Soeurs Jumelles
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"'Mini Kawoulé' a marqué une génération et une époque." En 2008, Jessy Matador sort le son "Mini Kawoulé", et très vite la danse du clip est reprise sur YouTube par des danseurs amateurs. Jessy Matador est revenu sur le succès de cette musique qui a bien failli ne jamais sortir et sur sa toute nouvelle version 2026.
Publié le
03
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