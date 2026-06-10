On parle looks et vêtements avec l'artiste Fatoumata Diawara

"En portant ces habits, je change vraiment de personnalité". Chanteuse, guitariste, comédienne, danseuse : Fatoumata Diawara est une artiste multiple... mais c'est aussi une grande fan de vêtements qui apporte un soin tout particulier à ses looks de scène. Avant chacune de ses tournées, elle arpente les rues du quartier africain de Château Rouge à Paris à la recherche des tenues et des accessoires qu'elle portera en concert. Notre reporter Clémentine l'a accompagnée lors d'une virée shopping. Le nouvel album de Fatoumata Diawara, "Massa", est sorti le 5 juin.