Culture & Lifestyle
Musique

On parle looks et vêtements avec l'artiste Fatoumata Diawara

"En portant ces habits, je change vraiment de personnalité". Chanteuse, guitariste, comédienne, danseuse : Fatoumata Diawara est une artiste multiple... mais c'est aussi une grande fan de vêtements qui apporte un soin tout particulier à ses looks de scène. Avant chacune de ses tournées, elle arpente les rues du quartier africain de Château Rouge à Paris à la recherche des tenues et des accessoires qu'elle portera en concert. Notre reporter Clémentine l'a accompagnée lors d'une virée shopping. Le nouvel album de Fatoumata Diawara, "Massa", est sorti le 5 juin.
Publié le
10
/
06
/
2026
À suivre
En coulisse avec Bamby à We Love Green
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On parle looks et vêtements avec l'artiste Fatoumata Diawara

"En portant ces habits, je change vraiment de personnalité". Chanteuse, guitariste, comédienne, danseuse : Fatoumata Diawara est une artiste multiple... mais c'est aussi une grande fan de vêtements qui apporte un soin tout particulier à ses looks de scène. Avant chacune de ses tournées, elle arpente les rues du quartier africain de Château Rouge à Paris à la recherche des tenues et des accessoires qu'elle portera en concert. Notre reporter Clémentine l'a accompagnée lors d'une virée shopping. Le nouvel album de Fatoumata Diawara, "Massa", est sorti le 5 juin.
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