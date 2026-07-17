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Musique

Son métier : chansigneuse

"Je suis fière de cette langue, je suis fière de mon identité et je suis fière d'être signante." Élodia est chansigneuse : son métier, c'est d'interpréter des chansons en langue des signes et de proposer une performance en live, sur scène. On l'a suivie lors du concert de Charlotte Cardin an Festival Sœurs Jumelles, à Rochefort.
Publié le
17
/
07
/
2026
À suivre
Le comeback de Jessy Matador
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"Je suis fière de cette langue, je suis fière de mon identité et je suis fière d'être signante." Élodia est chansigneuse : son métier, c'est d'interpréter des chansons en langue des signes et de proposer une performance en live, sur scène. On l'a suivie lors du concert de Charlotte Cardin an Festival Sœurs Jumelles, à Rochefort.
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