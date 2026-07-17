Son métier : chansigneuse

"Je suis fière de cette langue, je suis fière de mon identité et je suis fière d'être signante." Élodia est chansigneuse : son métier, c'est d'interpréter des chansons en langue des signes et de proposer une performance en live, sur scène. On l'a suivie lors du concert de Charlotte Cardin an Festival Sœurs Jumelles, à Rochefort.