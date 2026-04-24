Naza fait des dégâts avec nous sur une journée

Salut, c’est Canelle. "Sur Zone" c’est mon nouveau format pour Brut. : j’accompagne une personnalité sur un lieu qui marqué sa vie, sa carrière, son destin… Un lieu souvent rempli de souvenirs et d'anecdotes. Et dans cet épisode, c'est Naza qui m’ouvre les portes de son studio de répétitions, à l’occasion de son deuxième Bercy. Sa préparation, ses équipes, sa famille. On a beaucoup parlé tout au long de cette journée où j’ai pu vivre de l’intérieur les coulisses d’un show d’une telle ampleur. On a ri, on a chanté, dansé (enfin moi très peu) et je lui ai réservé plein de surprises.