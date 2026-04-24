Culture & Lifestyle
Musique

Naza fait des dégâts avec nous sur une journée

Salut, c’est Canelle. "Sur Zone" c’est mon nouveau format pour Brut. : j’accompagne une personnalité sur un lieu qui marqué sa vie, sa carrière, son destin… Un lieu souvent rempli de souvenirs et d'anecdotes. Et dans cet épisode, c'est Naza qui m’ouvre les portes de son studio de répétitions, à l’occasion de son deuxième Bercy. Sa préparation, ses équipes, sa famille. On a beaucoup parlé tout au long de cette journée où j’ai pu vivre de l’intérieur les coulisses d’un show d’une telle ampleur. On a ri, on a chanté, dansé (enfin moi très peu) et je lui ai réservé plein de surprises.
Publié le
24
/
04
/
2026
À suivre
Au collège avec Pierre de Maere
Au collège avec Pierre de Maere
À suivre
Au collège avec Pierre de Maere
Au collège avec Pierre de Maere
Culture & Lifestyle
Musique

Naza fait des dégâts avec nous sur une journée

Salut, c’est Canelle. "Sur Zone" c’est mon nouveau format pour Brut. : j’accompagne une personnalité sur un lieu qui marqué sa vie, sa carrière, son destin… Un lieu souvent rempli de souvenirs et d'anecdotes. Et dans cet épisode, c'est Naza qui m’ouvre les portes de son studio de répétitions, à l’occasion de son deuxième Bercy. Sa préparation, ses équipes, sa famille. On a beaucoup parlé tout au long de cette journée où j’ai pu vivre de l’intérieur les coulisses d’un show d’une telle ampleur. On a ri, on a chanté, dansé (enfin moi très peu) et je lui ai réservé plein de surprises.
Publié le
24
/
04
/
2026
À suivre
Au collège avec Pierre de Maere
Au collège avec Pierre de Maere
À suivre
Au collège avec Pierre de Maere
Au collège avec Pierre de Maere

Sur le même sujet

au-college-avec-pierre-de-maere
Au collège avec Pierre de Maere
dans-les-coulisses-du-clip-balek-avec-aya-nakamura-et-triangle-des-bermudes
Dans les coulisses du clip "Balek" avec Aya Nakamura et Triangle des bermudes
sa-nouvelle-facon-de-travailler-sa-notoriete-ses-fans-plk-a-repondu-a-nos-questions
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
miki-faire-de-la-musique-dans-sa-chambre-en-2026
Miki : faire de la musique (dans sa chambre) en 2026
une-journee-avec-bro
Une journée avec BRÖ.
rencontre-avec-ades-the-planet
Rencontre avec ADÉS THE PLANET

Pour aller plus loin

Sur Zone