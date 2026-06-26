Environnement
Changement climatique

Dans cet immeuble, l'eau n'est plus potable depuis le début de la canicule

Dans cet immeuble du nord-est de Paris, l’eau n’est plus potable depuis le début de la canicule. Si le réseau d'eau rencontre des difficultés à fournir de l'eau fraîche depuis plusieurs années, la vague de chaleur qui frappe la France cette semaine a aggravé la situation. Aujourd'hui, la température de l’eau a tellement augmenté qu'il n'est plus possible de la consommer. Nous sommes allés rencontrer des habitants de cet immeuble pour qu’ils nous expliquent comment ils s’organisent face à cette situation.
Publié le
26
/
06
/
2026
À suivre
Des solutions "low-tech" pour faire baisser la température des écoles
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