Dans cet immeuble, l'eau n'est plus potable depuis le début de la canicule

Dans cet immeuble du nord-est de Paris, l’eau n’est plus potable depuis le début de la canicule. Si le réseau d'eau rencontre des difficultés à fournir de l'eau fraîche depuis plusieurs années, la vague de chaleur qui frappe la France cette semaine a aggravé la situation. Aujourd'hui, la température de l’eau a tellement augmenté qu'il n'est plus possible de la consommer. Nous sommes allés rencontrer des habitants de cet immeuble pour qu’ils nous expliquent comment ils s’organisent face à cette situation.