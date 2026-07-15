Les vraies solutions d'un ingénieur face aux canicules

Paris pourrait connaître des températures de 50 °C d'ici la fin du siècle. Comment rendre la ville vivable face à ces températures, alors que les 40 °C du mois de juin ont déjà eu des conséquences désastreuses ? Pour le comprendre, nous avons suivi Alexandre Florentin, ingénieur en sécurité climatique et cofondateur de Demain 50°C. Avec lui, on explore les solutions concrètes qui pourraient transformer nos villes : végétalisation, matériaux, îlots de fraîcheur, réseaux de froid, aménagement de l'espace public… et les limites de certaines fausses bonnes idées.