Environnement
Changement climatique

Les vraies solutions d'un ingénieur face aux canicules

Paris pourrait connaître des températures de 50 °C d'ici la fin du siècle. Comment rendre la ville vivable face à ces températures, alors que les 40 °C du mois de juin ont déjà eu des conséquences désastreuses ? Pour le comprendre, nous avons suivi Alexandre Florentin, ingénieur en sécurité climatique et cofondateur de Demain 50°C. Avec lui, on explore les solutions concrètes qui pourraient transformer nos villes : végétalisation, matériaux, îlots de fraîcheur, réseaux de froid, aménagement de l'espace public… et les limites de certaines fausses bonnes idées.
Publié le
15
/
07
/
2026
À suivre
Nos dirigeants savaient… qu’ont-ils fait depuis 30 ans ?
Nos dirigeants savaient… qu’ont-ils fait depuis 30 ans ?
À suivre
Nos dirigeants savaient… qu’ont-ils fait depuis 30 ans ?
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