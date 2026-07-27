Environnement
Changement climatique

Incendies : les habitants main dans la main avec les pompiers

Face aux incendies en Gironde, c'est toute la région qui se mobilise. Les habitants viennent prêter main forte aux pompiers, pour les approvisionner en eau ou arroser les fumerolles et les souches. Notre journaliste Florian Thomas était à leurs côtés cette nuit.
Publié le
27
/
07
/
2026
À suivre
Ces experts répondent à vos questions (canicules, clim, rôle de la France...)
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Face aux incendies en Gironde, c'est toute la région qui se mobilise. Les habitants viennent prêter main forte aux pompiers, pour les approvisionner en eau ou arroser les fumerolles et les souches. Notre journaliste Florian Thomas était à leurs côtés cette nuit.
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