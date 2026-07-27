Incendies : les habitants main dans la main avec les pompiers
Face aux incendies en Gironde, c'est toute la région qui se mobilise. Les habitants viennent prêter main forte aux pompiers, pour les approvisionner en eau ou arroser les fumerolles et les souches. Notre journaliste Florian Thomas était à leurs côtés cette nuit.
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Incendies : les habitants main dans la main avec les pompiers
Face aux incendies en Gironde, c'est toute la région qui se mobilise. Les habitants viennent prêter main forte aux pompiers, pour les approvisionner en eau ou arroser les fumerolles et les souches. Notre journaliste Florian Thomas était à leurs côtés cette nuit.
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