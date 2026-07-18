Environnement
Changement climatique

Ces experts répondent à vos questions (canicules, clim, rôle de la France...)

“Achetez-vous une clim !“, “Le CO2 n’a rien à voir avec le soi-disant réchauffement”, “Il faudrait plutôt aller taper sur la Chine et les États-Unis”, “Est-ce que la France sera encore vivable à +3 degrés ?“... Voici quelques-uns des nombreux commentaires sous notre dernière vidéo, “Ils savaient... Qu’ont-ils fait ?” https://youtu.be/6l1ukbbP8vs Alors, on a sélectionné les sujets qui vous interrogent le plus et on laisse 4 spécialistes du climat apporter leurs réponses.
Publié le
18
/
07
/
2026
À suivre
Les vraies solutions d'un ingénieur face aux canicules
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