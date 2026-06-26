Des solutions "low-tech" pour faire baisser la température des écoles

Toiles en fibre de coco, brasseurs d’air, déstratificateur, ventilation nocturne : ces solutions "low-tech" sont testées dans 15 écoles françaises cette année dans le cadre du projet Racine. L'école maternelle de Grabels, près de Montpellier, est l'une d'entre elles. Ici, les travaux ont duré une semaine et ont coûté 23 000 €. Guillaume Perrin, ingénieur en charge de ce projet, nous a fait visiter les couloirs et les salles de classe, où la température moyenne a baissé de 7 degrés.