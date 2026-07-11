Sous Paris : la plus grande clim' d’Europe marche à l'eau de Seine

Hello, pour ce nouvel épisode des Exploration de Flo, je me suis enfoncé dans les sous-sols de Paris pour découvrir une infrastructure qui permet de climatiser 700 millions de m2, dont le Louvre, l’Assemblée nationale ou encore l’Opéra Garnier. C'est le plus grand réseau de froid urbain d'Europe et il fonctionne en partie avec l'eau de la Seine. Pour Brut, j'ai pu explorer cette infrastructure qui permet de se refroidir en utilisant 35 % moins d'électricité qu'une clim' classique et en émettant 50 % moins de CO2.