Une "mer" toxique à Coachella ?!

Paillettes. Palmiers. Stars. Soleil. Chaque année, des centaines de milliers de personnes affluent ici, au cœur du désert californien. Bienvenue dans l’un des rendez-vous les plus iconiques de la pop culture : le festival de Coachella. Dans ce décor parfait, les stories s’enchaînent, et les sections VIP sont pleines… Mais si je vous disais qu’à quelques dizaines de kilomètres à peine, se joue l’une des plus graves crises environnementales et sanitaires des États-Unis ? Lucas Explique