Un gardien du Muséum national d’histoire naturelle surpris en train de photographier sous la jupe d’une visiteuse.
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Un gardien du Muséum national d’histoire naturelle surpris en train de photographier sous la jupe d’une visiteuse.
Un gardien du Muséum national d’histoire naturelle surpris en train de photographier sous la jupe d’une visiteuse.
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L’administration de Donald Trump crée un fonds de 1,5 milliard d’euros pour indemniser ses partisans, une annonce qui fait polémique.