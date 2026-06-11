France
Politique

Un gardien du Muséum national d’histoire naturelle surpris en train de photographier sous la jupe d’une visiteuse.

Un gardien du Muséum national d’histoire naturelle surpris en train de photographier sous la jupe d’une visiteuse.
Publié le
11
/
06
/
2026
À suivre
Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.
Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.
À suivre
Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.
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Un gardien du Muséum national d’histoire naturelle surpris en train de photographier sous la jupe d’une visiteuse.

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