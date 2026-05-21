Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.
Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.
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Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.
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L’administration de Donald Trump crée un fonds de 1,5 milliard d’euros pour indemniser ses partisans, une annonce qui fait polémique.