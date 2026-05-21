France
Politique

Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.

Des parlementaires japonais enfilent des casques lors d'un exercice de simulation de séisme.
Publié le
21
/
05
/
2026
À suivre
L’administration de Donald Trump crée un fonds de 1,5 milliard d’euros pour indemniser ses partisans, une annonce qui fait polémique.
L’administration de Donald Trump crée un fonds de 1,5 milliard d’euros pour indemniser ses partisans, une annonce qui fait polémique.
À suivre
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