France
Société

Avec le SAMU auprès des évacués des incendies en Gironde

Environ 3000 personnes évacuées en raison des incendies en Gironde ont dû dormir au Parc des expositions de Bordeaux la nuit dernière. Ils y ont été pris en charge par le SAMU, la Protection civile et de nombreux bénévoles et acteurs du territoire. Notre journaliste Florian Thomas s'y est rendu pour vous montrer les coulisses de ce qui est déjà la plus grande évacuation de l’histoire de France pour une raison climatique.
Publié le
26
/
07
/
2026
À suivre
La tarte tatin de Valentin Raffali
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Environ 3000 personnes évacuées en raison des incendies en Gironde ont dû dormir au Parc des expositions de Bordeaux la nuit dernière. Ils y ont été pris en charge par le SAMU, la Protection civile et de nombreux bénévoles et acteurs du territoire. Notre journaliste Florian Thomas s'y est rendu pour vous montrer les coulisses de ce qui est déjà la plus grande évacuation de l’histoire de France pour une raison climatique.
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