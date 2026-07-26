Avec le SAMU auprès des évacués des incendies en Gironde

Environ 3000 personnes évacuées en raison des incendies en Gironde ont dû dormir au Parc des expositions de Bordeaux la nuit dernière. Ils y ont été pris en charge par le SAMU, la Protection civile et de nombreux bénévoles et acteurs du territoire. Notre journaliste Florian Thomas s'y est rendu pour vous montrer les coulisses de ce qui est déjà la plus grande évacuation de l’histoire de France pour une raison climatique.