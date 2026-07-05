BRUT. DEMAIN — Comment gérer le deuil périnatal

“On n’est pas dans un environnement normal, mais on a un rôle de père normal. On est à côté de son bébé, on le regarde, on l’aime.” BRUT. DEMAIN — Michael et Larry ont tous les deux perdu un enfant. Leurs filles respectives, Adèle et Elena, sont nées grandes prématurées et sont décédées moins d’un mois après leur naissance. Les deux pères, qui se sont rencontrés dans un groupe de parole, nous racontent leur expérience et reviennent sur la façon dont ils ont géré leur deuil, parfois mal compris.