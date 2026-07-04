On a demandé aux Belges de Ardentes, ce qui les énerve le plus chez les Français
"Les Français tirent la tronche." Notre journaliste Léna a demandé aux festivaliers des Ardentes ce qui les énerve le plus chez leurs voisins français.
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On a demandé aux Belges de Ardentes, ce qui les énerve le plus chez les Français
"Les Français tirent la tronche." Notre journaliste Léna a demandé aux festivaliers des Ardentes ce qui les énerve le plus chez leurs voisins français.
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Suspect en fuite, oligarque ukrainien visé : voilà ce qu'on sait du colis piégé qui a explosé à Monaco.