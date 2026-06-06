France
Société

Cadmium : quels risques ?

Cette semaine, l’Assemblée nationale a adopté une loi pour réduire la teneur en cadmium dans nos engrais. Considéré cancérigène par l’OMS, ce métal lourd toxique contamine nos assiettes. Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent pour alerter sur les risques sanitaires qu’il présente et sa responsabilité dans le développement de nombreuses maladies. Alexandre Roussel est l’un d’entre eux. En décembre dernier, il a perdu sa mère d’un cancer du pancréas fulgurant, trois mois après le diagnostic. Si les médecins évoquent les pesticides comme piste, lui soupçonne aujourd’hui le cadmium comme responsable de la maladie de sa mère.
Publié le
06
/
06
/
2026
À suivre
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
À suivre
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
France
Société

Cadmium : quels risques ?

Cette semaine, l’Assemblée nationale a adopté une loi pour réduire la teneur en cadmium dans nos engrais. Considéré cancérigène par l’OMS, ce métal lourd toxique contamine nos assiettes. Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent pour alerter sur les risques sanitaires qu’il présente et sa responsabilité dans le développement de nombreuses maladies. Alexandre Roussel est l’un d’entre eux. En décembre dernier, il a perdu sa mère d’un cancer du pancréas fulgurant, trois mois après le diagnostic. Si les médecins évoquent les pesticides comme piste, lui soupçonne aujourd’hui le cadmium comme responsable de la maladie de sa mère.
Publié le
06
/
06
/
2026
À suivre
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
À suivre
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.

Sur le même sujet

49-personnes-sont-mortes-de-soif-dans-le-desert-au-niger-apres-la-panne-de-leur-camion
49 personnes sont mortes de soif dans le désert au Niger après la panne de leur camion.
un-sherpa-retrouve-vivant-sur-les-pentes-de-l-everest-apres-6-jours-porte-disparu
Un sherpa retrouvé vivant sur les pentes de l’Everest après 6 jours porté disparu.
la-vie-avec-un-enfant-diagnostique-d-un-cancer
La vie avec un enfant diagnostiqué d'un cancer
thomas-pesquet-va-retourner-dans-l-espace
Thomas Pesquet va retourner dans l'espace.
5-des-chercheurs-d-or-pieges-dans-une-grotte-au-laos-ont-ete-secourus
5 des chercheurs d'or piégés dans une grotte au Laos ont été secourus
agressions-sexuelles-dans-le-periscolaire-une-avocate-de-victimes-s-exprime
Agressions sexuelles dans le périscolaire : une avocate de victimes s'exprime

Pour aller plus loin

Assemblée nationale
Pesticides
Agriculture
Consommation
Pollution