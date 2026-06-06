Cadmium : quels risques ?

Cette semaine, l’Assemblée nationale a adopté une loi pour réduire la teneur en cadmium dans nos engrais. Considéré cancérigène par l’OMS, ce métal lourd toxique contamine nos assiettes. Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent pour alerter sur les risques sanitaires qu’il présente et sa responsabilité dans le développement de nombreuses maladies. Alexandre Roussel est l’un d’entre eux. En décembre dernier, il a perdu sa mère d’un cancer du pancréas fulgurant, trois mois après le diagnostic. Si les médecins évoquent les pesticides comme piste, lui soupçonne aujourd’hui le cadmium comme responsable de la maladie de sa mère.